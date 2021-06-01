Матч футболистов молодежных сборных Беларуси и Кипра перенесен

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между футболистами Беларуси и Кипра перенесен, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально эта встреча должна была состояться в субботу, 5 июня, на поле жодинского стадиона "Торпедо", но по запросу ассоциации футбола Кипра и согласованию с УЕФА матч перенесен на 1 июня 2022 года. Также не состоится товарищеский матч белорусской и литовской молодежных сборных, который запланирован на 8 июня.

Для белорусской "молодежки" встреча с киприотами должна была стать первой в квалификационной группе D. Футболисты Кипра уже провели один матч, сыграв вничью в Афинах с греческими сверстниками - 0:0. В этой группе также выступят команды Португалии, Исландии и Лихтенштейна. Таким образом, подопечные Сергея Ясинского первый поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы проведут 2 сентября 2021 года на своем поле против исландцев.

Отборочный турнир продлится до середины июня 2022 года. Прямые путевки в финальную часть 24-го континентального первенства получат победители 9 квалификационных групп, а также лучшая из сборных, занявших вторые места. Остальные 8 команд, которые финишируют вторыми, проведут матчи плей-офф за 4 оставшихся пропуска. Хозяева финального этапа молодежного Евро-2023 Грузия и Румыния освобождены от квалификации.-0-