Матч футболистов молодежных сборных Беларуси и Португалии может состояться в ноябре

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный матч молодежного чемпионата Европы 2021 года по футболу между сборными Португалии и Беларуси перенесен. Рассматривается возможность его проведения в ноябре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Встреча в португальском Оэйраше должна была состояться 8 сентября, но была отложена из-за подозрения на COVID-19 у нескольких игроков белорусской команды. Проведенные вчера тесты показали положительный результат. В настоящий момент АБФФ прорабатывает варианты скорейшего возвращения команды Сергея Яромко в Беларусь.

В первом круге этого турнира белорусы уступили португальцам в Жодино с результатом 0:2. В прошлом туре белорусы там же потерпели крупное поражение от команды Нидерландов - 0:7, а португальские футболисты разгромили в гостях киприотов - 4:0. Вчера нидерландская "молодежка" переиграла в Алмере норвежскую сборную со счетом 2:0 и закрепилась на первом месте.

Турнирное положение в седьмой квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды - 18 очков (6 матчей), Португалия - 12 (5), Норвегия - 10 (7), Беларусь - 8 (6), Кипр - 4 (6), Гибралтар - 0 (6).

Свой следующий поединок белорусские футболисты должны провести 9 октября в Жодино против команды Кипра.

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пять лучших команд, занявших вторые места. Решающие матчи ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня - встречи плей-офф.-0-