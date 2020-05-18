Матч футбольного чемпионата Беларуси "Смолевичи" - "Минск" перенесен

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" перенесло несколько матчей чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, на более поздний срок перенесен поединок 10-го тура команд высшей лиги между "Смолевичами" и "Минском", который должен был состояться 23 мая. Также перенесены встреча дублирующих составов этих команд и матч дублеров жодинского "Торпедо-БелАЗа" и гродненского "Немана".

Ранее АБФФ перенесла матч 9-го тура между "Минском" и "Неманом", а также встречу 5-го тура среди команд 1-й лиги "Арсенал" (Дзержинск) - "Локомотив" (Гомель).

Новые даты проведения отложенных игр будут определены позже.-0-