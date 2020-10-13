Матч футбольной Лиги наций между Беларусью и Казахстаном пройдет со зрителями

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч футбольных сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций в Минске пройдет со зрителями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость билетов на игру, которая состоится 14 октября в 21.45 на поле минского стадиона "Динамо", составляет от Br4 до Br8. По решению УЕФА, в связи с эпидемиологической ситуацией для болельщиков будет открыто 25% мест стадиона. Полная вместимость трибун динамовской арены составляет 22,2 тыс. зрителей.

В предыдущем туре нынешнего сезона Лиги наций футболисты Беларуси в Вильнюсе сыграли вничью с Литвой - 2:2, а команда Казахстана в Алматы разошлась миром с албанцами - 0:0.

Турнирное положение в 4-й группе лиги С после трех игровых дней таково: Казахстан - 4 очка (разница мячей - 3-2), Албания - 4 (2-1), Беларусь - 4 (4-5), Литва - 4 (3-4).-0-