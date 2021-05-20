Матч футбольных звезд Беларуси и Европы пройдет 5 июня в Минске

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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч футбольных звезд, приуроченный к 110-летию белорусского футбола, состоится 5 июня на минском стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Планируется, что на поле главной спортивной арены страны в составе белорусской команды выйдут многие известные мастера, в частности Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко и другие прославленные футболисты. Противостоять хозяевам будет дружина, за которую сыграют звезды футбола из разных стран Старого Света.
Билеты на встречу, которая начнется в 20.00, поступят в продажу в ближайшее время.-0-