Матч квалификации ЧМ по баскетболу Беларусь-Великобритания перенесен

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24 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Матч отборочного раунда Кубка мира-2023 по баскетболу Беларусь - Великобритания, который должен был состояться в Минске 25 февраля, перенесен, сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.
Данное решение принято Международной федерацией баскетбола (FIBA) в связи с отменой авиарейсов и невозможностью прибыть в установленные сроки в Минск представителям ФИБА и судейскому корпусу, а также на основании рекомендаций советника ФИБА по безопасности в Европе.
Все болельщики, которые ранее приобрели билеты на матч, могут их сдать.
Решение о возможности проведения матча Великобритания - Беларусь, запланированного на 28 февраля 2022 года в Ньюкасле, будет принято позднее.-0-