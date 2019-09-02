Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет звездным - гендиректор Федерации легкой атлетики США

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США в Минске, несомненно, станет звездным. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации легкой атлетики США Макс Сигал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Макс Сигал отметил, что в составе команды США много олимпийских и мировых чемпионов, а также яркие восходящие звезды. В американской команде - олимпийские чемпионки Мишель Картер и Брианна Макнил, а также многократные обладательницы мировых титулов Эллисон Феликс и Бриттни Риз. Мужская часть американской сборной включает множество спортсменов, недавно ставших национальными чемпионами, которые готовятся к предстоящему чемпионату мира в Дохе (Крейг Энгельс, Хиллари Бор, Джерон Робинсон, Сэм Маттис и Конор Маккалок).

В составе команды Европы также немало прославленных спортсменов: чемпионы мира-2017 Павел Файдек, Рамиль Гулиев, Мария Ласицкене, Сандра Перкович, Екатерини Стефаниди, чемпионы Европы-2018 Арман Дуплантис, Паулина Губа, Михал Харатык, Эльвира Герман, Войцех Новицкий, Параскеви Папахристу, Томас Релер, Леа Шпрунгер, Юстина Свенти-Эрсетич и Милтиадис Тентоглу. Беларусь представят 10 спортсменов, среди которых, кроме барьеристки Эльвиры Герман, прыгуны в высоту Карина Демидик (Таранда), Максим Недосеков и метательница копья Татьяна Холодович.

Инициатор проведения матча в Минске президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен отметил, что звезды европейской легкой атлетики с радостью приняли приглашение защищать честь своего континента. По его словам, то, что команда США представила очень сильный состав, сделает предстоящий матч действительно незабываемым событием. Он выразил уверенность, что такие встречи станут в мировом календаре легкой атлетики регулярными. "Я хочу, чтобы люди помнили зрелище в Минске, которое будет первым", - подчеркнул Свен Арне Хансен.

Подобные соревнования не проводились с 1970-х годов, когда большой интерес вызывали матчевые встречи СССР - США.

Матч Европа - США пройдет 9 и 10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и станет последним крупным стартом перед чемпионатом мира в Дохе. В программу минского матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Общий призовой фонд матча Европа - США составит 818 тыс. евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит 7 тыс. евро, серебряный призер - 5 тыс., бронзовый - 4 тыс. Не останутся без наград и те, кто не займет места на пьедестале: за финиш на седьмой или восьмой позициях полагается 500 евро.

Eurovision Sport, выкупивший права на вещание, будет транслировать матч по всей Европе. Онлайн-трансляция матча будет вестись на телеканалах NBCSN и NBC Sports Gold в США.-0-