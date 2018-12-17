Матч Лиги Европы "Арсенал" - БАТЭ пройдет 21 февраля

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между "Арсеналом" и БАТЭ состоится в Лондоне 21 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально эта встреча должна была состояться 20 февраля, но затем УЕФА учел просьбу болельщиков лондонского клуба и перенес ее на день позже.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ - "Арсенал" пройдет на поле борисовчан 14 февраля 2019 года.-0-