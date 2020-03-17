Матч плей-офф ЧЕ между футболистами Грузии и Беларуси предварительно перенесен на июнь

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом чемпионата Европы по футболу из-за распространения коронавируса перенесены и матчи плей-офф, намеченные на март. Такое решение принято сегодня Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам специальной видеоконференции с участием представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Сборная Беларуси 26 марта должна была сыграть в Тбилиси с командой Грузии в полуфинале Лиги наций. Победитель этого матча 31 марта встретился бы с победителем игры Северная Македония - Косово в решающем поединке за путевку в финальную стадию Евро-2020. Эти матчи предварительно перенесены на июнь, однако окончательное решение будет принято после повторной оценки ситуации.

16-й чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля этого года на стадионах 12 городов разных стран Старого Света. Как сообщалось, сегодня было решено перенести турнир на 2021 год - с 11 июня по 11 июля.

Также УЕФА отменил матчи всех своих турниров до дальнейших распоряжений.

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла на май и июнь встречи сборных в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола, а также отложила старт квалификации в Южной Америке. Также ФИФА рекомендовала перенести международные матчи, запланированные на март и апрель.-0-