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10 декабря 2019, 14:01

Матч против Латвии будет для белорусских хоккеистов решающим - Фатиков

Леонид Фатиков. Фото ФХБ
Леонид Фатиков. Фото ФХБ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч против сборной Латвии на молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе будет для белорусской сборной решающим. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА экс-игрок сборной Беларуси, голкипер, заслуженный мастер спорта Беларуси Леонид Фатиков.

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По оценке специалистов, данная встреча будет одной из ключевых в чемпионате. Команда Карлиса Зирниса уверенно обыграла датчан, забросив в их ворота три безответных шайбы.

"Игра с Латвией будет для белорусов решающей. Подопечные Дмитрия Дудика могут противопоставить соперникам организованную командную игру, целеустремленность, нацеленность на взятие ворот. Потому что в белорусской команде есть как хоккеисты, способные забить, так и те, кто может грамотно действовать в подыгрыше. Кроме того, немаловажным фактором будет удача, без которой трудно надеяться на успех. Надеюсь, парни, выступающие в североамериканских лигах, уже окончательно адаптировались, вернувшись домой, и в ближайших матчах покажут тот хоккей, которого от них мы все так ждем", - сказал Леонид Фатиков.

Говоря о результате встречи белорусской и австрийской "молодежек", известный в прошлом хоккеист отметил, что результат этого матча закономерен. Белорусы, не сразу "вкатившиеся" в игру, позволили соперникам держать себя в напряжении до начала третьего периода. Однако затем, по мнению Леонида Фатикова, подопечные Дмитрия Дудика исправили ошибки. В зоне защиты шайба практически не задерживалась, белорусы прибавили в агрессии. Помог и тот факт, что белорусские нападающие в исполнительском мастерстве были сильнее австрийцев.-0-

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Австрийцы стартовали агрессивно и выигрывали в скорости у действовавших довольно академично белорусских защитников. После одной оплошности хозяев счет открыл австриец Валентин Плонер.

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