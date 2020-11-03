Матч российской суперлиги между волейболистками "Минчанки" и "Локомотива" перенесен

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч российской волейбольной суперлиги среди женских команд между "Минчанкой" и калининградским "Локомотивом", который должен был состояться 7 ноября, перенесен. Такая информация содержится на официальном сайте российской дружины, сообщает БЕЛТА.

"Минчанка" 22 сентября была вынуждена уйти на 14-дневный карантин, выйдя из которого провела два матча. Однако затем в команде вновь была выявлена вспышка коронавируса. После этого подопечные Станислава Саликова опять оказались на карантине. Новая дата игры будет объявлена позднее - после согласования сроков проведения матча со Всероссийской федерацией волейбола.

Ранее из-за неявки на игру "Минчанке", у которой в пассиве был проигрыш от "Динамо" из Краснодара" (0:3), было засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с "Ленинградкой", который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге.

После выхода из карантина "Минчанка" провела еще 2 матча в суперлиге. Белоруски 11 октября проиграли красноярскому "Енисею" со счетом 1:3. Затем 18 октября вынуждены были признать превосходство "Липецка" - 1:3.-0-