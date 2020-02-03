Матч за футбольный Суперкубок Беларуси намечен на 4 марта

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч за Суперкубок Беларуси по футболу состоится 4 марта на стадионе ФК "Минск". Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом официальном матче нового сезона за Суперкубок поспорят чемпион страны брестское "Динамо" и обладатель Кубка солигорский "Шахтер". Брестчане выигрывали этот трофей дважды подряд (в 2018 и 2019 годах), футболистам "Шахтера" пока не удавалось стать обладателями Суперкубка, за который они сражались с борисовским БАТЭ в 2015 и 2016 годах. Матч за Суперкубок среди женских команд между "Минском" и столичной "Зоркай-БДУ" состоится 1 апреля также на арене ФК "Минск".

Было решено провести финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси 24 мая на минском стадионе "Динамо".

Также сегодня члены исполкома АБФФ решили провести очередную конференцию футбольной федерации 12 марта в минском Доме футбола. На ней будут подведены итоги 2019 года, а также намечены перспективы на новый сезон.

Кроме того, исполком утвердил регламент и цифровой календарь 30-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Окончательный вариант календаря будет принят после мартовских матчей сборной Беларуси в плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-