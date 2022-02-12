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12 февраля 2022, 16:30

Матч за футбольный Суперкубок Беларуси среди женских команд состоится 13 марта

Фото fcminsk.by
Фото fcminsk.by

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский футбольный сезон в Беларуси откроется матчем за Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за первый трофей нового сезона 13 марта встретятся лучшие команды прошлого года столичное "Динамо-БГУФК" и "Минск". В прошлом сезоне динамовская дружина второй раз подряд стала чемпионом и выиграла Кубок страны, а их соперницы завоевали серебряные медали национального первенства и были финалистками кубкового розыгрыша.

Встреча за Суперкубок, как и год назад, пройдет на искусственном поле ФК "Минск". Тогда футболистки "Динамо-БГУФК" уверенно победили номинальных хозяек с сухим счетом 4:0, впервые завоевав этот трофей. Футболистки "Минска" шесть раз выигрывали этот приз, трижды побеждала столичная "Зорка-БДУ", дважды - "Бобруйчанка".-0-

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