Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу отменен

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу между лучшими дружинами минувшего сезона, столичным "Строителем" и солигорским "Шахтером", отменен. Такая информация содержится на официальном сайте Белорусской федерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок должен был пройти 9 сентября в Солигорске. Однако из-за того, что в чемпионате страны сезона 2019/2020 победителя не определили, было принято решение в этом году трофей не разыгрывать.

Что касается сроков начала чемпионата Беларуси среди мужских команд, то он, как и анонсировалось ранее, стартует в конце сентября. Календарь турнира будет опубликован в ближайшее время.

Минский "Строитель" и солигорский "Шахтер" представят Беларусь в мужской Лиге чемпионов, начав выступление с квалификационного этапа престижных состязаний, который стартует 22 сентября. Данный этап Лиги чемпионов (как мужской, так и женской) будет состоять из трех раундов двухматчевых противоборств. В зависимости от эпидемиологической обстановки в странах - участницах турнира в регламенте возможны изменения.-0-

Жеребьевка волейбольных еврокубков состоится 21 августа в Люксембурге Минский "Строитель" и солигорский "Шахтер" начнут выступление в мужской Лиге чемпионов. "Минчанка" примет участие в аналогичном турнире среди женщин.