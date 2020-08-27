Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок-2020 в Будапеште со зрителями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трибуны "Пушкаш Арены" 24 сентября в венгерском Будапеште, вмещающие более 67 тыс. человек, будут заполнены не более чем на 30%. При этом УЕФА подтверждает, что все остальные матчи континентальных турниров будут проходить при пустых трибунах до дальнейшего распоряжения.

В матче за Суперкубок-2020 в венгерской столице сыграют триумфатор Лиги чемпионов немецкая "Бавария" из Мюнхена и победитель Лиги Европы испанская "Севилья". В недавнем финале ЛЧ футболисты "Баварии" одолели французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0, а "Севилья" в решающем поединке ЛЕ взяла верх над итальянским "Интером" из Милана - 3:2.

В прошлом сезоне в матче за Суперкубок в Стамбуле встречались английские "Ливерпуль" и "Челси". В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья - 2:2, а в серии пенальти успех был на стороне ливерпульцев - 5:4. Больше всех Суперкубок УЕФА выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан", у которых по пять трофеев. "Ливерпуль" и испанский "Реал" из Мадрида завоевывали этот приз по четыре раза.-0-