Матчами в Гомеле и Минске стартует 29-й чемпионат Беларуси по футболу

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Гомеле и Минске сегодня откроется 29-й чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче, который начнется в 18.45, футболисты "Минска" примут на своем поле гостей из "Витебска". В 20.45 "Гомель" сыграет у себя дома с гродненским "Неманом". Оба сегодняшних поединка будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".
Чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ 30 марта в "Борисов-Арене" встретятся с могилевским клубом "Дняпро". Также в субботу серебряный призер прошлого первенства солигорский "Шахтер" примет минское "Торпедо", а футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с "Городеей".
Первый тур завершится тремя воскресными матчами - обладатель бронзы минское "Динамо" встретится с мозырской "Славией", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", а "Слуцк" будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ".
Турнир пройдет по классической схеме - команды сыграют друг с другом по два раза (дома и в гостях). По итогам чемпионата клубы, занявшие 15-е и 16-е места, покинут высшую лигу, их заменят две лучшие дружины из первой лиги. Кроме того, 14-я команда высшей лиги проведет переходные матчи с третьей командой первой лиги.-0-
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