Матчами в Гомеле и Витебске начнется 5-й тур футбольного чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые встречи пятого тура состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" примет в Гомеле "Ислочь" из Минского района. В прошлом туре речицкая команда добыла первую викторию в нынешнем турнире, обыграв в гостях минский "Энергетик-БГУ" со счетом 1:0. "Ислочь" с таким же результатом уступила на своем поле брестскому "Руху".

Во втором сегодняшнем матче футболисты "Витебска" примут на своей арене гостей из "Слуцка". На прошлой неделе оба соперника одержали победы с одинаковым счетом 2:0: витебчане выиграли в Мозыре у местной "Славии", а их соперники на своем поле были сильнее жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Лидер первенства солигорский "Шахтер" 17 апреля сыграет у себя дома со "Славией". Также в субботу "Торпедо-БелАЗ" в Жодино встретится с брестским "Динамо", в Гродно "Неман" будет соперничать с "Минском", а в Борисове БАТЭ примет "Энергетик-БГУ".

Завершится этот тур 18 апреля матчами "Динамо" (Минск) - "Гомель" и "Рух" - "Сморгонь".

Положение команд после четырех туров: "Шахтер" - 12 очков, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Ислочь" - 6, "Минск" - 5, "Витебск" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Слуцк" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Лидером бомбардирской гонки является Андрей Соловей ("Гомель"), забивший пять мячей.-0-