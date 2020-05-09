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09 мая 2020, 09:12

Матчами в Мозыре и Гродно продолжится 8-й тур футбольного чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
"Городея" и "Минск" сыграли вничью в чемпионате Беларуси
Футболисты "Энергетика-БГУ" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре и Гродно сегодня состоятся очередные матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 15.00 мозырская "Славия" начнет домашний поединок с жодинским "Торпедо-БелАЗом". В предыдущем туре обе команды добились выездных викторий - мозыряне одолели "Витебск" со счетом 3:2, а жодинцы разгромили "Минск" - 5:2.

Гродненский "Неман" в 17.00 начнет поединок с гостями из брестского "Руха" (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В 7-м туре гродненцы проиграли в Борисове футболистам БАТЭ - 1:3, а брестчане у себя дома сыграли вничью с "Городеей" - 1:1.

Вчера минский "Энергетик-БГУ" победил в гостях лидеров первенства футболистов "Слуцка" со счетом 2:1, а "Городея" на своем поле разошлась миром с "Минском" - 1:1.

Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение сейчас таково: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ" - 15, "Торпедо-БелАЗ" - 14, БАТЭ - 13, "Ислочь" - 12, "Шахтер", "Городея" - по 11, "Славия", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Рух" - по 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший 6 мячей.-0-

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