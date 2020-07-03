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03 июля 2020, 08:45

Матчами в Мозыре и Смолевичах стартует второй круг футбольного чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре и Смолевичах сегодня состоятся стартовые матчи второго круга 30-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты мозырской "Славии" после крупного фиаско в гостевом поединке с минским "Энергетиком-БГУ" (0:5) сегодня намерены реабилитироваться перед своими болельщиками в игре со "Слуцком" (начало в 17.00). Гости также играют неудачно - в последних восьми матчах они потерпели шесть поражений и дважды сыграли вничью. В минувшем туре случане на выезде уступили "Смолевичам" (1:2), после чего их главный тренер Виталий Павлов покинул свой пост. Сегодня игрой "Слуцка" будет руководить Александр Кончиц. В первом круге нынешнего первенства "Слуцк" обыграл "Славию" у себя дома со счетом 3:1.

В другом сегодняшнем матче "Смолевичи" попытаются продолжить победную серию в игре с действующим чемпионом страны брестским "Динамо" (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Брестчане, проигравшие на прошлой неделе в Гродно местному "Неману" (0:1), также будут стремиться только к победе. В первом круге сегодняшние соперники разошлись миром в Бресте - 1:1.

Центральным поединком 16-го тура 4 июля станет противостояние на поле "Борисов-Арены", где лидер турнира БАТЭ примет гостей из "Энергетика-БГУ". Также в субботу "Городея" сыграет на своем стадионе с "Витебском", а "Неман" у себя дома будет соперничать с "Ислочью".

Заключительные встречи этого тура состоятся 5 июля: "Минск" - "Белшина" (Бобруйск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск), "Рух" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение перед началом второй половины первенства таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (15), "Витебск" - 21 (15), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Городея" - 15 (15), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (15).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-

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