Матчами в Слуцке и Бобруйске завершится 1-й тур футбольного чемпионата Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Слуцке и Бобруйске сегодня завершится стартовый тур 30-го чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Слуцка" в 14.00 на своем стадионе начнут встречу с мозырской "Славией". В прошлом чемпионате эти соперники дважды сыграли вничью - 1:1 в Мозыре и 0:0 в Слуцке. Сегодняшняя игра будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". А в 16.00 на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко выйдут футболисты местной "Белшины" и "Минска". Бобруйская команда вернулась в элитный дивизион национального чемпионата после трехлетнего пребывания в первой лиге.

На старте нынешнего первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу "Смолевичами" - 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому "Энергетику-БГУ" со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский "Шахтер" у себя дома уступил жодинскому "Торпедо-БелАЗу" с результатом 0:1. С таким же счетом минское "Динамо", занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому "Руху". Из первой пятерки предыдущего чемпионата страны победили только футболисты "Ислочи", одолевшие на поле ФК "Минск" гостей из гродненского "Немана" с минимальным перевесом - 1:0. С таким же результатом "Витебск" у себя дома взял верх над "Городеей".-0-