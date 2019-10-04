Матчем "Городеи" и "Минска" откроется 24-й тур футбольного чемпионата Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем "Городеи" и "Минска" стартует 24-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Городеи" сейчас занимают 7-е место, набрав 34 очка. Их сегодняшние соперники с 23 зачетными баллами находятся на 12-й позиции. В прошлом туре городейцы обыграли в Мозыре местную "Славию" - 1:0, а минчане на своем поле потерпели разгромное поражение от дебютанта высшей лиги столичного "Энергетика-БГУ" - 1:6.

Лидер национального первенства брестское "Динамо" свой матч проведет 5 октября в гостях у гродненского "Немана". В этот же день идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на выезде с футболистами "Слуцка", а солигорский "Шахтер" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Остальные встречи 24-го тура состоятся 6 октября: "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск", "Гомель" - "Дняпро" (Могилев).

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 58 очков (23 матча), БАТЭ - 53 (22), "Шахтер" - 51 (22), "Динамо" (Минск) - 44 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ"), забивший 13 мячей, на гол меньше у Виталия Квашука ("Гомель").-0-