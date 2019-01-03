Матчем Словакия - Швейцария стартует в Минске XV Рождественский турнир по хоккею

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем Словакия - Швейцария стартует сегодня XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования примет многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс "Чижовка-Арена". На малую площадку в 12.30 на лед выйдут команды Швейцарии и Словакии, за которую сыграет бывший нападающий минского "Динамо" Йозеф Штумпел. В 13.00 на большой арене сыграют хоккеисты ОАЭ и сборная Балкан.

Первый день турнира продолжится матчами вечером. В 17.30 состоится торжественная церемония открытия, а в 18.30 на малой арене встретятся Финляндия и Германия. Хоккейная команда Президента Беларуси сыграет в 19.00 на основной площадке комплекса "Чижовка-Арена" со сборной Международной федерации хоккея (IIHF).

В состав соперников белорусов заявлены представители Австрии, Великобритании, Венгрии, Нидерландов, Италии, Казахстана, Польши, Украины, а также игроки стран, поддержавших заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года.

Трехкратный победитель Рождественского турнира - сборная России - будет представлена в Минске командой "Стройгазмонтаж". В состав россиян входят ветераны, которые в недавнем прошлом были профессиональными хоккеистами команд КХЛ, Высшей лиги и НХЛ.

Открывая соревнования в прошлом году, Президент Беларуси сказал, что в стране сложилась добрая традиция - начинать спортивный год Рождественским международным турниром любителей хоккея. "Его отличительными чертами являются серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы. А самое главное - сохранение лучших традиций и преемственности поколений, - считает Александр Лукашенко. - Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта. Наш турнир - не исключение".

Глава государства отметил, что настоящим подарком для всех стало совместное проведение Рождественского турнира и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба". Для юных любителей хоккея это двойной праздник, поскольку они могут проявить здесь свои лучшие спортивные качества и волю к победе, а также насладиться мастерством опытных хоккеистов.

По словам Президента, участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

История турнира

Самый первый главный приз Рождественского турнира был разыгран в 2005 году. Матчи проходили 6-9 января в Минске на двух площадках - во Дворце спорта и Ледовом дворце по ул. Притыцкого. В соревновании участвовали хоккеисты Беларуси, Австрии, Российской Федерации, Словакии, Украины, Финляндии, Швеции и Чехии. В финале в столичном Дворце спорта хоккейная команда Президента Беларуси оказалась сильнее соперников из России (11:5). Третье место досталось хоккеистам Чехии. В завершение турнира Президент Беларуси Александр Лукашенко был награжден призом Международной федерации хоккея за большой вклад в развитие этого вида спорта.

В 2016 году впервые все матчи турнира прошли на ледовых площадках одного спорткомплекса - "Чижовка-Арены". Любители хоккея получили возможность наблюдать матчи нон-стоп на протяжении дня, перемещаясь под одной крышей с одной арены на другую.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Кроме самих ледовых баталий, во время турнира проходит благотворительная акция Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси "Рождественская традиция". Впервые она состоялась в 2013 году. С тех пор была оказана благотворительная помощь семи социально-педагогическим центрам Минска, детскому дому семейного типа Минского района и детскому дому №5 в Минске, Детскому городку Ленинского района столицы, детской деревне "Истоки", Радошковичской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату №2 для детей с нарушениями зрения.

В нынешнем году представители команд 5 января посетят детский дом №7 "Семь Я" в Минске. Учреждению уже перечислена помощь в Br32 тыс. Организаторами этой акции выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.

Матчи Рождественского хоккейного турнира привлекают на трибуны большое количество болельщиков. Традиционно вход на соревнования бесплатный.

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Беларуси", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-