Матчем "Смолевичей" и "Городеи" стартует 12-й тур футбольного чемпионата Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем футболистов "Смолевичей" и "Городеи" сегодня начнется 12-й тур чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом туре оба соперника потерпели поражения: "Смолевичи" уступили в гостях жодинскому "Торпедо-БелАЗу" (0:2), а "Городея" на своем поле проиграла гродненскому "Неману" (0:2). Сегодняшний поединок пройдет на поле борисовского городского стадиона и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" (начало в 19.00).

Еще четыре встречи состоятся 6 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест), "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ", "Славия" (Мозырь) - "Неман", "Динамо" (Брест) - "Минск".

Лидер первенства борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у "Витебска". Также в воскресенье бобруйская "Белшина" примет на своем поле минское "Динамо", а в Солигорске местный "Шахтер" встретится с минским "Энергетиком-БГУ".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (11 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 21 (11), "Шахтер" - 21 (11), "Слуцк" - 17 (11), "Динамо" (Брест) - 16 (11), "Ислочь" - 15 (11), "Славия" - 15 (11), "Неман" - 14 (10), "Рух" - 14 (11), "Витебск" - 14 (11), "Минск" - 13 (9), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (11), "Смолевичи" - 4 (10), "Белшина" - 3 (11).

Во главе списка лучших бомбардиров Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-