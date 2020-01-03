Матчем Украина - Швейцария начнется в Минске XVI Рождественский турнир по хоккею

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 января 2020
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:04 В Чаусском районе при пожаре в доме погиб мужчина Происшествия
08:02 Картина выходных: новогодние торжества, старт нацотбора на "Евровидение" и что изменилось с 1 января Общество
07:55 Строительство межрайонного медцентра в Миорах планируется начать в этом году Регионы
07:41 В Докшицком районе легковушка сбила женщину на пешеходном переходе Происшествия
07:30 Пентагон заявил о гибели лидера "Аль-Кудс" в результате ракетного удара США В мире
07:22 Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартует в Минске Спорт
07:07 Банки 3 января не будут обслуживать предприятия Экономика
07:02 Матчем Украина - Швейцария начнется в Минске XVI Рождественский турнир по хоккею Спорт
00:36 Хиллари Клинтон стала ректором Университета Квинс В мире
02.01.20
02.01.20 23:35 Новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино" посмотрели более миллиона раз Калейдоскоп
02.01.20 22:55 В Судане разбился самолет В мире
02.01.20 22:25 Житель Докшиц застрелил знакомого из ружья Происшествия
02.01.20 21:59 В феврале Saudi Aramco снизит цены на нефть для Европы на $2,2 В мире
02.01.20 21:26 В Торонто опять стрельба: один человек погиб и один пострадал В мире
02.01.20 20:45 Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Польше В мире
02.01.20 19:59 Лучшим молодым гонщиком 2019 года стал петербуржец Роберт Шварцман Калейдоскоп
02.01.20 19:36 Три человека признались в поджоге вольера с обезьянами в Германии В мире
02.01.20 18:59 Два человека оказались за бортом грузового судна в Норвежском море В мире
02.01.20 18:29 Землетрясение произошло у берегов Индонезии В мире
02.01.20 18:12 Парламент Турции поддержал законопроект об отправке войск в Ливию В мире
02.01.20 17:59 Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 января прямые телефонные линии Общество
02.01.20 17:13 Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" пройдет 4-5 января в Минске Афиша
02.01.20 16:49 Минское "Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против "Северстали" без Андрея Костицына Спорт
02.01.20 16:43 Более Br54,6 тыс. направлено из бюджета Гомельской области на акцию "Наши дети" Регионы
02.01.20 16:16 Белтелерадиокомпания объявила о старте национального отбора на "Евровидение-2020" Культура
02.01.20 15:59 Минчанин попросил прохожего помочь угнать машину Происшествия
02.01.20 15:48 ФОТОФАКТ: Сказку "Проказы Зимушки-Зимы" показывают во время Новогодних праздников артисты Мозырского ДК Культура
02.01.20 15:36 ООН к своему 75-летию запускает глобальную дискуссию о будущем человечества В мире
02.01.20 14:40 Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов В мире
02.01.20 14:19 Акция "Безопасные каникулы" соберет в Минске более 500 детей Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
03 января 2020, 07:02

Матчем Украина - Швейцария начнется в Минске XVI Рождественский турнир по хоккею

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем Украина - Швейцария стартует сегодня XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования примет многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс "Чижовка-Арена". Сегодня в 13.00 на лед большой площадки выйдут команды Украины и Швейцарии. В 13.30 на малой арене сыграют хоккеисты Китая и ОАЭ.

Первый день турнира продолжится вечерними поединками. В 17.30 состоится торжественная церемония открытия, а в 19.00 на главной площадке "Чижовка-Арены" хоккейная команда Президента Беларуси встретится со сборной Международной федерации хоккея (IIHF). В заключительном поединке первого игрового дня в 19.30 на малой арене сыграют хоккеисты Германии и сборной Балтии.

В составе сегодняшних соперников белорусов заявлены представители Канады, США, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Ирландии, Израиля, Мексики, Польши, Словакии, Украины, России, Кувейта. В сборной IIHF и других командах сыграют хоккеисты, выступавшие в клубах НХЛ, КХЛ, сильнейших дивизионах своих чемпионатов и национальных сборных своих стран.

На первом этапе соревнований 12 команд распределены на четыре группы: А - Беларусь, сборная IIHF, США; В - Китай, ОАЭ, сборная Балкан; С - Украина, Швейцария, Финляндия; D - сборная Балтии, Германия, Россия. После финиша группового раунда 6 января пройдут полуфиналы, а 7 января состоятся поединки за главный приз и бронзу.

История турнира

Самый первый главный приз Рождественского турнира был разыгран в 2005 году. Матчи проходили 6-9 января в Минске на двух площадках - во Дворце спорта и Ледовом дворце по ул.Притыцкого. В соревновании участвовали хоккеисты Беларуси, Австрии, Российской Федерации, Словакии, Украины, Финляндии, Швеции и Чехии. В финале в столичном Дворце спорта хоккейная команда Президента Беларуси оказалась сильнее соперников из России (11:5). Третье место досталось хоккеистам Чехии. В завершение турнира Президент Беларуси Александр Лукашенко был награжден призом Международной федерации хоккея за большой вклад в развитие этого вида спорта.

В 2016 году впервые все матчи турнира прошли на ледовых площадках одного спорткомплекса - "Чижовка-Арены". Любители хоккея получили возможность наблюдать матчи нон-стоп на протяжении дня, перемещаясь под одной крышей с одной арены на другую.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 12 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Кроме самих ледовых баталий, во время турнира проходит благотворительная акция Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси "Рождественская традиция". Впервые она состоялась в 2013 году. С тех пор была оказана благотворительная помощь семи социально-педагогическим центрам Минска, детскому дому семейного типа Минского района и детскому дому №5 в Минске, Детскому городку Ленинского района столицы, детской деревне "Истоки", Радошковичской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату №2 для детей с нарушениями зрения и детскому дому №7 "Семь Я" в Минске. В этом году представители команд посетят воспитанников четырех детских домов семейного типа Фрунзенского района белорусской столицы. Этим детским домам уже оказана материальная помощь на сумму Br32 тыс. от Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси.

Рождественский хоккейный турнир привлекает на трибуны большое количество болельщиков. Впервые в истории турнира выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск турнир хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартует в Минске
Фото ХК "Северсталь" Минское "Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против "Северстали" без Андрея Костицына
Сергей Ковальчук. Фото ФК "Динамо-Брест" Сергей Ковальчук возглавил брестское "Динамо"
Кирилл Альшевский. Фото ФК БАТЭ Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ
Иван Бахар. Фото ФК "Динамо-Минск" Форвард "Минска" Иван Бахар перешел в столичное "Динамо"
Александр Юревич. Фото АБФФ Александр Юревич возглавил юношескую сборную Беларуси по футболу
Главное
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартует в Минске
Новая редакция Жилищного кодекса вступила в силу в Беларуси
Праздничная акция и подарки: самое время приобрести квартиру в комплексе "Минск Мир"!
Топ-новости
Картина выходных: новогодние торжества, старт нацотбора на "Евровидение" и что изменилось с 1 января
Лукашенко поручил до мая создать фармнадзор в сфере обращения лекарств
Что изменится в системе оплаты труда
Еще на полгода: в Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж
Банки 3 января не будут обслуживать предприятия
Белтелерадиокомпания объявила о старте национального отбора на "Евровидение-2020"
Визит госсекретаря США в Беларусь откладывается
Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br27
Ориентир - многодетная семья: какие новшества 2020 года направлены на рост рождаемости
ТОП изменений Трудового кодекса с 2020 года
Гороскоп на 2020 год
В Беларуси вводится новый порядок использования семейного капитала на получение медпомощи
ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости
Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января
Лучшие фото БЕЛТА - 2019
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.