Матчем в Жодино между "Торпедо-БелАЗом" и "Славией" стартует 17-й тур футбольного чемпионата Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва сегодня возобновится чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 17-го тура футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" примут на своем поле гостей из мозырской "Славии". Обе команды потерпели поражения в двух предыдущих поединках и будут стремиться пополнить свой запас очков.

Еще один матч, который должен был состояться сегодня, - "Ислочь" - "Торпедо" (Минск) - отменен. Как сообщалось, в начале этой недели руководство торпедовского клуба официально уведомило ассоциацию "Белорусская федерация футбола" о снятии команды с чемпионата стран в связи с финансовыми проблемами. Окончательное решение о дальнейшей судьбе "Торпедо" будет принято в августе на ближайшем заседании исполкома АБФФ.

Лидер первенства брестское "Динамо" свой матч 17-го тура проведет 10 августа в Могилеве против "Дняпро". В этот же день футболисты "Гомеля" примут "Слуцк".

В воскресенье, 11 августа, в столичном дерби "Динамо" сыграет на своей арене с "Минском". На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ сыграют с "Энергетиком-БГУ", а "Витебск" у себя дома встретится с "Городеей". Заключительный матч этого тура состоится 12 августа в Солигорске, где местный "Шахтер" будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 39 очков (16 матчей), БАТЭ - 37 (15), "Шахтер" - 31 (14), "Ислочь" - 29 (16), "Динамо" (Минск) - 28 (15), "Торпедо-БелАЗ" - 27 (16). Замыкает турнирную таблицу минское "Торпедо", у которого всего 6 очков, "Дняпро" имеет 10 баллов, у "Гомеля" 13 очков.

Бомбардирскую гонку возглавляют Денис Лаптев ("Динамо", Брест) и Виталий Квашук ("Гомель"), забившие по 8 мячей.-0-