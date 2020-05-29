Матчем за Суперкубок Беларуси откроется сезон пляжного футбола

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Щучине матчем за Суперкубок Беларуси откроется новый сезон пляжного футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В борьбе за первый в сезоне трофей встретятся чемпион страны "Гроднооблспорт" и обладатель Кубка "Кировск-СДЮШОР". Для зрителей, которые соберутся на трибунах щучинского городского стадиона по пляжному футболу, стартовый поединок нового сезона прокомментирует известный белорусский тележурналист Владимир Новицкий. Матч за Суперкубок начнется в 18.30 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5. Интернет".

Затем, 30 и 31 мая, в Щучине пройдут стартовые игры XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей Суперкубка, в нем примут участие "Брест", "Щучин", мозырский "М-Сити" и кобринское "Полесье".

В прошлом году золото во второй раз подряд завоевал "Гроднооблспорт", серебряным призером стал "Кировск-СДЮШОР", бронза досталась "Щучину".

Перед началом нынешнего сезона в Минске прошел товарищеский турнир, который выиграла сборная Беларуси, победившая футболистов "Щучина" (8:0), "Полесья" (9:2) и "Бреста" (4:1). В этом году национальной сборной предстоит выступить в квалификации чемпионата мира - 2021 и очередном розыгрыше Евролиги.

В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге сборная Беларуси второй год подряд заняла 5-е место. В текущем рейтинге национальных сборных Беларусь занимает 15-е место, на первой позиции Португалия, второй идет команда Бразилии, третье место у Италии, Россия на 4-й строке, Иран замыкает пятерку лидеров.-0-