Матчи 4-го отборочного этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут в Гродно 9-11 марта

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи четвертого отборочного этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут в Гродно 9-11 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Соревнования среди юношей 2008 года рождения состоятся на базе ЦОР по хоккею с шайбой и Лицея строителей №1. Начнутся состязания 9 марта в 13.00. В турнире примут участие спортсмены из Жлобина, Воложина, Постав, Глубокого, Верхнедвинска, Гродно и Минска.

Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди спортсменов младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, впоследствии эти ребята составили основу сборных команд Беларуси. Организаторами лиги "Мяч над сеткой" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусская федерация волейбола.-0-