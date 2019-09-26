Матчи баскетбольного чемпионата Беларуси можно увидеть в интернете

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола впервые организовывает масштабные интернет-трансляции матчей национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начиная с нынешнего сезона, трансляции самых интересных матчей мужского и женского чемпионатов Беларуси, а также международные турниры с участием национальных команд, которые проводятся в стране, будут доступны для просмотра на сайтах Белорусской федерации баскетбола, sport-tv.by, а также на канале цифрового телевидения VOKA ТВ. Совсем недавно любители баскетбола уже смогли увидеть баталии кубковых турниров, а вскоре на первом этапе национального первенства среди мужских команд запланирован показ 26 встреч, среди женских - 42.

Как отметила генеральный секретарь - исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина, этот проект направлен на популяризацию белорусского баскетбола не только в стране, но и во всем мире. Благодаря партнерскому соглашению со спортивным порталом sport-tv.by, игры Кубка Беларуси в онлайн-режиме увидели тысячи поклонников баскетбола, в дальнейшем аудитория будет расширяться.

Просмотр баскетбольных трансляций возможен на любом устройстве, подключенном к интернету (ПК, ноутбук, планшет, смартфон, телевизор), на любой операционной системе и в любом браузере. Для просмотра трансляций на мобильном устройстве достаточно наличия 3G или Wi-Fi.-0-