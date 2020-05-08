Матчи футбольной немецкой бундеслиги возобновятся 16 мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство бундеслиги официально объявило расписание матчей 26-го тура футбольного чемпионата Германии, который был прерван 13 марта в связи с пандемией COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 16 мая, состоятся 6 поединков: "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке-04" (Гельзенкирхен), "Фортуна" (Дюссельдорф) - "Падерборн", "Лейпциг" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Герта" (Берлин), "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Боруссия" (Менхенгладбах). Еще две встречи пройдут 17 мая: "Кельн" - "Майнц", "Унион" (Берлин) - "Бавария" (Мюнхен). Завершится тур 18 мая игрой в Бремене между местным "Вердером" и "Байером" из Леверкузена. Все матчи немецкого первенства, которое планируется завершить 27 июня, будут проходить без зрителей.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет "Бавария", у которой 55 очков после 25 проведенных игр, на второй позиции дортмундская "Боруссия", набравшая 51 балл, на очко меньше у "Лейпцига", у "Боруссии" из Менхенгладбаха 49 очков, замыкает пятерку фаворитов "Байер", имеющий 47 очков. Всего до финиша чемпионата осталось провести 9 туров.

Чемпионат Германии станет первым из сильнейших первенств Старого Света, который возобновится после коронавирусного перерыва. Ранее несколько стран решили вообще не доигрывать свои национальные чемпионаты, это, в частности, Франция, Бельгия и Нидерланды. В остальных европейских лигах планируют доиграть сезон, но точные даты возобновления игр пока не названы.-0-