Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте "Сибири" Мнацяне

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 6 октября начнутся с минуты молчания в память о защитнике новосибирской "Сибири" Самвеле Мнацяне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Защитник "Сибири" скончался в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, выявленным у него в августе прошлого года.
В Лиге Мнацян выступал за "Барыс", "Нефтехимик", "Адмирал", всего провел 183 матча и набрал 13 (4+9) очков.
Сегодня пройдут матчи регулярного чемпионата "Барыс" - "Северсталь", "Локомотив" - "Авангард", "Сочи" - "Амур" и "Динамо" (Минск) - "Ак Барс".-0-