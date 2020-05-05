Матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу стартуют 14 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи стартового раунда плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу запланированы на 14 мая, ответные поединки должны состояться 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации мини-футбола.

В борьбе за путевки в четвертьфинал сыграют: "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Борисов-900", "УВД-Динамо" (Гродно) - "Охрана-Динамо" (Минск), ЦКК (Светлогорск) - "Минск", "Щучин" - "Дорожник" (Минск). Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими 1-е - 4-е места в регулярном чемпионате - БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства пройдут без зрителей.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Андрей Скварчевский из "Дорожника", забивший 24 гола.

В прошлом сезоне свой третий чемпионский титул завоевала "Столица", обыгравшая в серии за золото ВРЗ (3:1), обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Менска", МАПИДа и "Столицы".-0-