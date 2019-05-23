Матчи плей-офф чемпионата мира по хоккею состоятся в Словакии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею состоятся сегодня в Братиславе и Кошице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одним из самых интересных обещает стать противостояние сборных России и США, которое начнется в столице Словакии в 17.15. "Красная машина", как называют команду Ильи Воробьева болельщики, уверенно прошла групповую стадию турнира одержав 7 побед. Россиянам, в составе которых много звезд НХЛ, уступили и действующие чемпионы мира шведы (4:7), пропустив только за второй период шесть голов. В сборной США также много игроков с опытом игры в Национальной хоккейной лиге, ведомых форвардов "Чикаго" Патриком Кейном. Последняя встреча на чемпионатах мира по хоккею России и США состоялась в 2017 году в Кельне, где американцы были сильнее - 5:3.

После матча Россия - США на лед спорткомплекса Ондрея Непелы в Братиславе выйдут сборные Германии и Чехии (21.15). В Братиславе чешские хоккеисты чувствуют себя как дома при поддержке многочисленных болельщиков, которые сегодня также приедут поддержать свою команду.

В Кошице набравшая ход со старта турнира команда Канады сыграет со Швейцарией (17.15). Альпийская дружина, рассказали журналистам в тренерском штабе, постарается показать скоростной комбинационный хоккей и вновь, как и годом ранее, выйти в финал чемпионата.

Действующие чемпионы мира хоккеисты Швеции в 21.15 в Кошице встретятся с командой Финляндии.

Телеканал "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" проведут прямые трансляции матчей.

Национальная сборная Беларуси в текущем сезоне выступала в первом дивизионе мирового хоккея и выполнила задачу, вернувшись в элиту, в которой команда выступит в 2020 году в Швейцарии.-0-