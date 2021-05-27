Матчи второго тура золотой Евролиги с участием белорусских волейболисток пройдут в Чехии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи второго тура женской золотой Евролиги с участием белорусских волейболисток пройдут в Чехии. Такая информация содержится на официальном сайте Белорусской федерации волейбола, сообщает БЕЛТА.

"Все матчи золотой Евролиги пройдут в Чехии. Напомним, что изначально Беларусь была хозяйкой второго тура, проведение которого было запланировано на 4-6 июня в полюбившейся нашим волейболистам "Чижовка-Арене". Хозяйкой первого тура была назначена Чехия", - говорится в сообщении.

Женская сборная Беларуси по волейболу в золотой Евролиге сыграет в группе С против дружин Хорватии, Чехии и Венгрии. Согласно регламенту соревнований на данной стадии турнира команды проведут два игровых тура. Первый также планируется в Чехии с 28 по 30 мая. По итогу группового раунда турнира в "Финал четырех", который состоится в Болгарии, из квартета С выйдет лишь коллектив, который займет первое место.

Изменившееся расписание матчей с участием подопечных Дениса Матвеева станет известно позже.-0-