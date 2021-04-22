Маунтинбайк и BMX включены в программу III Европейских игр

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Европейский союз велосипедистов (UEC) объявили о включении маунтинбайка и дисциплины BMX в спортивную программу III Европейских игр в Польше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Оба вида пройдут в формате континентальных чемпионатов, участники смогут заработать рейтинговые очки для участия в Играх 2024 года в Париже.

"В Польше ожидаем ведущих атлетов Европы в маунтинбайке и BMX, поскольку предстоящий старт станет самым важным для них в 2023 году, - отметил председатель Координационной комиссии ЕОК Хасан Арат.

Глава Европейского союза велосипедистов Энрико делла Каза отметил, что велоспорт достаточно популярен среди болельщиков, пользуется спросом и у телевизионной аудитории. Он также заметил, что дисциплины велоспорта будут представлены и на Европейском юношеском фестивале 2022 года в Словакии.

Формирование спортивной программы III Европейских игр продолжается. Ранее ЕОК объявили о включении стрельбы из лука, бадминтона, пляжного гандбола, бокса, каратэ, современного пятиборья, муайтай, стрельбы пулевой, спортивного скалолазания, таэквондо и триатлона в программу Игр 2023 года.-0-