МАЗ отправил грузовики на "Дакар-2021"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" примет участие в мировом ралли-рейде "Дакар-2021". Спортивные автомобили сегодня отправились на лафетах из Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз".

В состав экипажей вошли пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, а также механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.

"На "Дакар-2021" сильно повлияла эпидемиологическая ситуация. Многие команды сократили число экипажей, некоторые пропустят соревнование. То, что нам удалось подготовиться к гонке и принять в ней участие, - большая заслуга команды, завода и наших болельщиков, которые в нас верят. Гонщики и техника готовы к серьезной борьбе и испытаниям на выносливость", - отметили в команде "МАЗ-СПОРТавто".

Саудовская Аравия во второй раз примет известный марафон. Последний ралли-рейд завершился еще до пандемии, однако с тех пор другие крупные соревнования были отменены. "Дакар-2021" стал исключением.

Гонка стартует 3 января в Джидде и завершится там же 15 января. Спортсменов ожидает 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. Из-за карантина пришлось отказаться от планов привезти караваны в Египет и Иорданию. Маршрут ралли-рейда станет компактнее и пройдет в северо-западной части Саудовской Аравии.

Спортивные МАЗы доставят в порт Марселя, где в начале декабря погрузят на паром. Из-за пандемии в Европе предварительные технические проверки отменены, а обязательные пройдут уже на Аравийском полуострове.

В этом году на "Дакаре" будут соревноваться два белорусских капотника. Больше половины их узлов и агрегатов произведены на предприятиях холдинга "Белавтомаз". Новшеством станет то, что все штурманы будут получать роудбуки с маршрутом перед каждым этапом. При этом некоторые категории пелетона переведут на цифровые карты.

Основным соперником белорусов станет "КАМАЗ-мастер". Действующий чемпион по традиции представит четыре экипажа. Однако "Дакар" пропустит команда Team De Rooy, которая, как и "МАЗ-СПОРТавто", входит в число фаворитов ралли-рейдов.

Ранее мазовская команда дважды становилась призером "Дакара": в 2018 году белорусы привезли в Минск серебро, а в 2020 году вошли в первую тройку.-0-

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