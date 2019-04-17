МАЗ Сергея Вязовича занял 4-е место на четвертом этапе ралли-рейда в Марокко

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича финишировал 4-м на четвертом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge, сообщили БЕЛТА в команде "МАЗ-СПОРТавто".

Четвертый этап состоял из скоростных участков и жесткого бездорожья. Трасса проходила в живописной местности, но едва ли гонщикам удалось полюбоваться ландшафтами - сложно пришлось и пилотам, и штурманам. Капотный МАЗ лидировал большую часть маршрута, но ближе к финишу в машине лопнул патрубок - пришлось остановиться на ремонт. Из-за небольшой поломки Сергей Вязович финишировал лишь на четвертом месте, проехав спецучасток за 5 часов 24 мин. Победителем заезда стал голландец Тон ван Генухтен, опередивший белорусов на 17 мин. В генеральной классификации экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занимает четвертую строчку и отстает от лидера гонки Петера Верслейса (Нидерланды) на 6 мин.

"Мы традиционно едем в самом высоком темпе среди грузовиков. На предыдущем этапе долгое время лидировали с солидным преимуществом, но неожиданно перегорел предохранитель, из-за чего потеряли электричество - это отняло у нас около 10 мин. В текущем заезде из-за сильных вибраций лопнул патрубок наддува. Мы потеряли немного времени, но это не так страшно - еще половина гонки впереди", - сказал руководитель команды Сергей Вязович.

Алексей Вишневский проколол за день три колеса и оказался 14-м, показав время 5 часов 58 мин. В общем зачете этот белорусский экипаж проигрывает лидеру почти 50 мин. и находится на 8-й позиции.

Сегодняшний пятый спецучасток растянется на 308 км. Гонщиков ожидают зыбучие пески и море дюн. Организаторы обещают серьезные испытания для пилотов и техники.

Ралли-рейд проходит в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий - дюны, "феш-феш" и высохшие русла рек. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.-0-