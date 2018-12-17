МАЗ собрал спортивный капотник

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод завершил (МАЗ) сборку первого спортивного грузовика с капотной компоновкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.

Капотный спорткар открывает новый класс грузовиков МАЗ для ралли-рейдов. Смещение кабины к центру автомобиля позволило снизить нагрузки на экипаж. При такой компоновке гонщики испытывают меньшие перегрузки. Автомобиль спроектирован и собран на Минском автозаводе. Практически все детали изготовлены на головном предприятии и заводах холдинга "БелавтоМАЗ".

"Это один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете. Мы старались, чтобы он не только был маневренным, но и привлекал к себе внимание и тем самым продвигал бренд МАЗ в мире", - рассказал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" представит новинку 20 декабря на официальной презентации.

В ближайшем ралли-рейде "Дакар-2019", который пройдет 6-17 января в Перу, капотный грузовик участвовать не будет. Пока его планируют обкатать на менее серьезных гонках, и если все пойдет хорошо - отправить на крупные соревнования.

В Перу белорусскую команду представят три экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто".-0-