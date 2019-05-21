Медали II Европейских игр представили в Мирском замке

21 мая, Мир /Корр. БЕЛТА/. Организаторы II Европейских игр презентовали журналистам в Мирском замке медали предстоящего спортивного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В дизайне медалей, разработанном создателями общей концепции бренда II Европейских игр - компанией Brama Branding, нашел отражение один из символов - "папараць-кветка". Форма награды - классический круг, внутри которого лучистый элемент с нечеткими очертаниями: именно так выглядит солнце ярким летним днем, напоминая нам о времени проведения игр. Подобная уютная форма без резких углов олицетворяет черты белорусского народа: мягкость, дружелюбие, добродушие, близость к природе. Неслучайным является и диаметр медали - 9,5 см, ведь население Беларуси составляет 9,5 млн человек. Впечатление домашнего уюта и тепла добавит чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциацию с традиционными белорусскими ремеслами, белорусской природой, в частности с лесами. Здесь, в самом сердце Европы, по легенде, зацветает чудесная "папараць-кветка", исполняющая мечты.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин

Руководитель предприятия "Сэнс-Геральдика" Кирилл Королевич рассказал, что при изготовлении медалей применялись уникальные технологии. "С уверенностью могу сказать: это награды, не имеющие аналогов в мире", - подчеркнул он. Корпус медалей выполнен из специального сплава - томпака. Согласно достоинству награды используются драгоценные металлы: золото 24 карата, серебро 999-й пробы и бронза. Для упрочнения драгоценного покрытия применяются наноалмазы - запатентованная технология белорусских разработчиков. Для создания одной медали высшей пробы требуется квадриллион (1015) наноалмазов. Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает около 20 часов. Вес награды составляет около 540 г, диаметр, как упоминалось выше, - 9,5 см, толщина - около 1 см.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет выгравировано на оборотной стороне награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр из твердых пород дерева, на верхней части которого логотип игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту.

"Чествование победителей со времен древних Олимпийских игр является важной частью проведения соревнований. Сначала это был венок из оливковых ветвей. На современном этапе используются все более современные технологии. С уверенностью можно сказать, что награды II Европейских игр станут заветной целью не только для атлетов, но и для коллекционеров", - отметил директор фонда II Европейских игр Георгий Катулин.

Он рассказал, что будут изготовлены и памятные медали, которыми будут награждены все участники II Европейских игр и официальные лица, входящие в состав спортивных делегаций стран. Они станут уменьшенной копией наград призеров соревнований.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центров. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.-0-

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Фото Максима Гучека