Медведев и Циципас вышли в полуфинал Australian Open

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне определились все полуфиналисты открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем четвертьфинале второй номер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в затяжном четырехчасовом поединке греку Стефаносу Циципасу, занимающему 6-е место в рейтинге АТР - 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7. В поединке за выход в финал греческий теннисист встретится с россиянином Даниилом Медведевым (4-й номер мирового рейтинга), который обыграл своего соотечественника Андрея Рублева (8) - 7:5, 6:3, 6:2. В другом полуфинале действующий чемпион Australian Open, первая ракетка планеты серб Новак Джокович сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым, у которого 114-я позиция в мировом рейтинге.

В полуфинальных матчах женского одиночного разряда чешская теннисистка Каролина Мухова (27) встретится с американкой Дженнифер Брэди (24), а еще одна американка семикратная победительница австралийского первенства Серена Уильямс (11) будет соперничать с японкой Наоми Осакой (3).

В решающем матче соревнований женских пар белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

В четвертьфинале парного разряда турнира Phillip Island Trophy белорусский дуэт Александра Саснович / Вера Лапко сегодня проиграл индийско-российскому тандему Анкита Райна / Камилла Рахимова - 4:6, 6:7 (2:6).-0-