Медведев стал первым полуфиналистом итогового турнира АТР

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) стал первым участником полуфинальной стадии итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором туре соревнований в Красной группе российский теннисист переиграл в трехсетовом поединке представителя Германии Александра Зверева (3) - 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). На старте турнира Даниил Медведев победил польского теннисиста Хуберта Гуркача (9), а Александр Зверев (3) был сильнее итальянца Маттео Берреттини (7). Сегодня Берреттини снялся с турнира из-за травмы. Его заменил другой итальянский теннисист Янник Синнер (11), который сегодня будет соперничать с Хубертом Гуркачем.

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович в своем стартовом поединке Зеленой группы победил норвежца Каспера Рууда (8), а российский теннисист Андрей Рублев (5) взял верх над греком Стефаносом Циципасом (4). Завтра Джокович сыграет с Рублевым, а соперником Циципаса станет Рууд.

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета. Победители полуфиналов 21 ноября встретятся в решающем поединке. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.

В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-