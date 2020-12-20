Мексиканский боксер Сауль Альварес победил Каллума Смита и защитил титулы чемпиона мира

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Каллума Смита и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и The Ring во втором среднем весе (76,2 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ключевой бой на вечере бокса в Сан-Антонио прошел с явным преимуществом фаворита, который, захватив центр ринга, диктовал сопернику свои условия. Каллум Смит быстро перешел на ведение поединка вторым номером, вкладываясь в удары по корпусу и надеясь на нокаутирующий апперкот. Но Сауль Альварес наносил более акцентированные удары.

Ближе к экватору поединка, в пятом раунде, британец увеличил темп, и его положение перестало казаться столь уж отчаянным. Однако такой рисунок боя изменился уже в девятом раунде, когда мексиканец потряс оппонента, который едва додержался на ногах до гонга.

Аналогичная картина была и по итогам следующего отрезка боя. Тем не менее Каллум Смит продержался до конца 12-раундового поединка, по итогам которого сомнений в победе его оппонента не возникало. Судейские записки подтвердили ожидания любителей бокса - 119:109, 119:109 и 117:111 в пользу мексиканского спортсмена.

В 2016 году Сауль Альварес нокаутировал старшего брата британца, экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита. Всего в своей карьере он провел 56 боев, в 53 из них 36 раз одержал победы нокаутом. Также на счету латиноамериканца одно поражение и одна ничья.-0-