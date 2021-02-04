Мексиканский "Тигрес" стал полуфиналистом клубного чемпионата мира по футболу

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым полуфиналистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, стал мексиканский "Тигрес", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинале футболисты из Монтеррея выиграли у представителя Республики Корея "Ульсана" со счетом 2:1. В матче за выход в финал "Тигрес" сыграет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским "Палмейрасом" из Сан-Паулу.

Во второй четвертьфинальной встрече катарский "Аль-Духаиль" из Дохи сегодня будет соперничать с египетским "Аль-Ахли" из Каира. Победителя этой игры в полуфинале ждет встреча с триумфатором европейской Лиги чемпионов немецкой "Баварией" из Мюнхена.

Первый полуфинал клубного мирового первенства состоится 7 февраля, второй пройдет 8 февраля. Финальный поединок намечено провести 11 февраля.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительное время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Больше всех клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше еще у одного испанского гранда "Барселоны".-0-