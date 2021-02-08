Мексиканский "Тигрес" вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мексиканского клуба "Тигрес" из Монтеррея стали первыми финалистами клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ с минимальным преимуществом обыграл обладателя Кубка Либертадорес бразильский "Палмейрас" из Сан-Паулу - 1:0. Победный гол на 56-й минуте игры забил французский легионер "тигров" Андре-Пьер Жиньяк, реализовавший пенальти. Соперник "Тигреса" определится сегодня вечером после второго полуфинального матча, в котором триумфатор европейской Лиги чемпионов немецкая "Бавария" из Мюнхена встретится с египетским клубом "Аль-Ахли". Финальный поединок намечено провести в Дохе 11 февраля.

В игре за пятое место катарский "Аль-Духаиль" обыграл "Ульсан" из Республики Корея с результатом 3:1.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительное время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Больше всех клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-