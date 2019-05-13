Менеджеры американской сборной по легкой атлетике посетят Минск 21-22 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджеры сборной США по легкой атлетике посетят Минск 21-22 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим.

"В ходе визита представительная североамериканская делегация посетит несколько отелей, чтобы определиться с проживанием в Минске, ознакомится с возможностями стадиона "Динамо", где пройдет легкоатлетический матч США - Европа. Менеджерам покажут условия для разминки. Обе стороны (европейская и американская) придают большое значение соревнованиям в Минске. К примеру, в США в преддверии поездки в столицу Беларуси будут устроены специальные отборочные соревнования. Многие из атлетов войдут также в состав сборной на чемпионат мира в Дохе", - рассказала Надежда Бут-Гусаим.

Легкоатлетический матч США - Европа состоится 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Участие в турнире планируют принять около 350 атлетов, 10 спортсменов представят Беларусь.

В программу соревнований включено метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200х200х400х800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.-0-