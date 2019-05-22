Менеджеры сборной США высоко оценили готовность Минска к сентябрьскому матчу по легкой атлетике

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджеры сборной США Кимберли Симс и Арета Турмонд высоко оценили готовность Минска к сентябрьскому матчу по легкой атлетике между североамериканскими спортсменами и командой Европы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный координатор матчевой встречи легкой атлетики Европа - США Александр Бут-Гусаим.

"Представители американской сборной ознакомились с возможностями стадиона "Динамо" и подчеркнули, что спортобъект отвечает всем требованиям по проведению соревнований международного уровня. Менеджеры сборной США изучили тренировочные площадки на "Динамо", а также в спорткомплексе Белорусского государственного технологического университета (БГТУ). Они остались удовлетворены условиями проживания и питания", - рассказал Александр Бут-Гусаим.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и медицинского сопровождения. Окончательно состав команды США на матч со сборной Европы определится после июльского национального чемпионата.

Легкоатлетический матч США - Европа состоится 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Участие в турнире планируют принять около 350 атлетов, 10 спортсменов представят Беларусь.

В программу соревнований включено метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200х200х400х800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.-0-