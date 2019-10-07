Мэр Кракова: город готов провести III Европейские игры

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Кракова Яцек Майхровский рассказал, что город готов принять III Европейские игры 2023 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Муниципалитет Кракова и руководство Малопольского воеводства Польши подписали официальное письмо, в котором подтверждается их совместное сотрудничество по организации III Европейских игр. Сообщается, что соглашение - это первый шаг по организации главного мультиспортивного мероприятия в Европе после единодушного одобрения Кракова и Малопольского воеводства 50 национальными олимпийскими комитетами Европы на Чрезвычайной Генеральной ассамблее ЕОК, состоявшейся в Минске во время проведения II Европейских игр.

"Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий", - заявил Яцек Майхровский. "Мы недавно еще раз доказали это с организацией Всемирного дня молодежи. Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и прежде всего улучшения спортивных сооружений, транспорта и общей урбанизации", - сообщил он.

Маршалок Малопольского воеводства Витольд Козловский в свою очередь отметил, что Европейские игры представляют уникальную платформу для развития и продвижения региона. По его словам, выбор воеводства в качестве места для проведения мультиспортивного форума - не только большая честь, но и огромная ответственность. Как сообщил Витольд Козловский, регион рассчитывает на помощь со стороны правительства Польши и сотрудничество с ректорами краковских университетов. Их материальная база, по мнению маршалка, позволит провести Европейские игры на самом высоком уровне.

Руководители вузов Кракова в свою очередь заявили, что проведут оценку объектов и примут все меры, чтобы существующая университетская инфраструктура была использована в полном объеме.

I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые - с 21 по 30 июня текущего года в Минске.-0-