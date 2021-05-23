"Мешков Брест" без потерь завершил гандбольный чемпионат Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" не потеряли ни одного очка в чемпионате Беларуси, набрав 48 баллов из 48 возможных, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою 24-ю викторию чемпионы страны одержали сегодня в Бресте, обыграв серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 37:27. Бронзу завоевали гандболисты "Гомеля", которые в заключительном туре проиграли в гостях гродненскому "Кронону" - 27:31. "Мешков Брест" завоевал 13-й чемпионский титул.
Гандбольный сезон завершится в следующий уик-энд "Финалом четырех" розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится в Гомеле. В первом полуфинальном матче 29 мая обладатель Кубка и чемпион Беларуси "Мешков Брест" будет соперничать с "Гомелем", затем минский СКА встретится с могилевским клубом "Машека". На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов разыграют Кубок, а проигравшие определят обладателя бронзы. Брестские гандболисты 11 раз становились победителями кубкового розыгрыша.
В состязаниях женских команд чемпионками стали гандболистки БНТУ-БелАЗа, а Кубок страны выиграли гандболистки "Гомеля".-0-