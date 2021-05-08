"Мешков Брест" и минский СКА победили в матчах гандбольного чемпионата Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты мужского гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты клуба "Мешков Брест", которые за три тура до окончания 29-го чемпионата обеспечили себе золотые медали, обыграли сегодня на выезде минский БГУФК-СКА со счетом 36:28 (16:15). Это 22-я победа брестчан в 22 проведенных встречах нынешнего первенства. Сегодняшняя встреча стала для подопечных Рауля Алонсо последней проверкой сил перед четвертьфинальными встречами Лиги чемпионов с "Барселоной". Первая игра состоится 12 мая в Бресте, ответная - 20 мая на площадке испанского клуба.

Серебряный призер нынешнего чемпионата страны минский СКА уверенно переиграл в Могилеве местный клуб "Машека" с результатом 32:24 (18:13). Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 44 очка (22 матча), СКА - 32 (21), "Гомель" - 24 (21), "Машека" (Могилев) - 21 (22).

Лидеры женского чемпионата сегодня также выиграли свои очередные встречи. В Минске гандболистки "БНТУ-БелАЗа" взяли верх над брестским клубом "Виктория-Берестье" - 41:31 (21:16). Еще один претендент на золотые медали "Гомель" разгромил на своей площадке "Городничанку" со счетом 37:18 (17:11). После 27 игровых дней лидирует "БНТУ-БелАЗ", у которого 50 очков, на два балла отстают гандболистки "Гомеля", у брестского клуба "Виктория-Берестье" 38 очков. Чемпион Беларуси определится в заключительном туре 15 мая после встречи "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа".-0-