"Мешков Брест" и СКА победили в матчах чемпионата Беларуси по гандболу

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты чемпионата Беларуси по гандболу одержали крупные победы в очередных матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском турнире действующий чемпион страны "Мешков Брест" выиграл свой 14-й подряд поединок, разгромив в Гродно гандболистов местного "Кронона" со счетом 38:25. В следующем туре 27 февраля "мешковцы" примут у себя дома столичный "БГУФК-СКА", а до этого 24 февраля также в Бресте проведут очередной поединок группового этапа Лиги чемпионов против португальского "Порту".

Обладатели серебряных медалей национального первенства гандболисты минского СКА не оставили шансов на успех гостям из "Гомеля" - 38:23.

Положение в лидирующей группе белорусского чемпионата сейчас таково: "Мешков Брест" - 28 очков (14 матчей), СКА - 22 (15), "Гомель" - 22 (16), "Машека" (Могилев) - 15 (14).

В женском чемпионате лидеры также продолжают побеждать. Гандболистки "Гомеля" обыграли на выезде бобруйскую "Березину" - 39:25, а "БНТУ-БелАЗ" также в гостях разгромил "Витебчанку" со счетом 36:27. В Минске спортсменки "Городничанки" победили столичную "Звезду" - 37:26, а брестский клуб "Виктория-Берестье" был сильнее воспитанниц РГУОР - 31:23.

Турнирную таблицу возглавляют "Гомель" и "БНТУ-БелАЗ", набравшие по 32 очка в 18 проведенных матчах, на два балла меньше у "Виктории-Берестья".-0-