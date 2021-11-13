"Мешков Брест" не смог победить гандболистов СКА в матче чемпионата Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" не смог обыграть гандболистов минского СКА в очередном матче чемпионата Беларуси. После восьми побед подряд чемпионы страны сыграли вничью с обладателями серебра прошлого первенства - 33:33, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении большей части встречи в Бресте минчане вели в счете. По ходу игры их перевес доходил до четырех мячей, но в самой концовке они могли и проиграть хозяевам. Но этого не случилось - за семь секунд до окончания матча лучший бомбардир армейцев Владислав Кривенко с пенальти забросил свой 9-й мяч, сравняв результат. В составе брестчан самым результативным оказался Никита Вайлупов, который 8 раз поражал ворота гостей. После этой игры у обеих команд стало по 17 очков, но "Мешков Брест" провел 9 матчей, а СКА сыграл на поединок больше.

Для мешковцев игра с минчанами стала последней проверкой сил перед заключительной встречей первого круга группового этапа Лиги чемпионов. В среду, 17 ноября подопечные Даниэля Гордо в матче 7-го тура предварительной группы А примут на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" хорватский "Загреб". Во всех шести предыдущих играх чемпионы Беларуси потерпели поражения, а лучший клуб Хорватии набрал лишь один зачетный балл. Положение команд в группе А после 6 туров таково: "Монпелье" (Франция), "Киль" (Германия) - по 9 очков, "Ольборг" (Дания), "Пик" (Сегед, Венгрия), "Эльверум" (Норвегия) - по 8, "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 5, "Загреб" - 1, "Мешков Брест" - 0.

После финиша групповой стадии в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по 6 лучших команд из двух предварительных групп.-0-